Нашестя дронів на Брянськ: атаки весь ранок, один БПЛА вдарив поряд з адміністрацією (фото та відео)

Повідомлялося про евакуацію мешканців в укриття

Вранці у четвер, 31 серпня, на російський Брянськ знову налетіли невідомі безпілотники. Днем раніше дрони атакували будівлю слідчого комітету та телевежу міста.

Про атаку повідомили росЗМІ. За словами місцевих жителів, вони бачили в небі над Брянськом п’ять БПЛА.

Уламки БПЛА поламали дерева

Центр Брянська перекрили

У центрі міста було чути вибухи. За попередніми даними від влади області, три дрони нібито було збито. Повідомляється, що людей евакуювали. Важливо враховувати, що офіційні джерела в росії регулярно подають спотворену інформацію, незалежно від реального стану справ, заявляючи, що "втрат і руйнувань немає".

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Також за даними росЗМІ, один з дронів-камікадзе, які атакували Брянськ, впав на готель Управління справами уряду області. Він розташований за сотню метрів від будівлі регіональної адміністрації. Влада прийняла рішення перекрити центр міста для автомобілів та людей, щоб уникнути жертв.

Уламки одного зі збитих безпілотників упали в Радянському районі Брянська. На місці працюють екстрені служби.

Нагадаємо, безпілотники докучають мешканцям Брянська другий день поспіль. 31 серпня вибух стався у будівлі слідчого комітету міста. Також була атакована телевежа, але вона не постраждала.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає аеродром у Пскові після нальоту дронів. У мережі з’явились перші супутникові фото наслідків атаки.