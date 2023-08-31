росія стягує до кордонів України ППО з іншого складного регіону за пів світу (карта)

У Японії заявили, що величезної кількості техніки на Сахаліні більше не видно

Влада росії вивезла з Курильських островів системи ППО, які були розміщені там у 2020 році. Їх могли перемістити до кордону з Україною.

Про це повідомляє японське ЗМІ Kyodo News із посиланням на супутникові знімки американської компанії Maxar Technologies. Зникнення ЗРК помітив військовий експерт Ю Коїдзумі з Токійського університету.

Він зазначив, що старі танки та гаубиці, які раніше зберігалися на військовій базі на Сахаліні, могли відправити на фронт до України. Але перед цим їх спершу перемістили на заводи для ремонту. А ракетні підрозділи, оснащені ЗРК С-300В4, які раніше розміщувалися в Касатській затоці та поблизу Південно-Курильська, швидше за все, перекинули на захід росії. За словами військового експерта, їх можуть використати для посилення підрозділів, що воюють в Україні.

Крім того, з Далекого Сходу до України росія перекидає не лише техніку, а й війська. Коїзуму додав, що елітна бригада морської піхоти з Владивостока зазнала серйозних втрат у живій силі на фронті, а деякі жителі островів Ітуруп та Кунаширі загинули після мобілізації. Він зазначив, що у вересні 2022 року на військових постах на Курилах було видно велику кількість пускових установок із ракетами С-300В4, радарами та іншим обладнанням, але зараз цього немає.

"Російські військові використовують усі озброєння, що є в їхньому розпорядженні, що є свідченням їх активної участі в конфлікті ", — сказав Коїдзумі.

Зазначимо, що острови Ітуруп та Кунашир – це спірна територія. У Японії їх називають Північними територіями, а росії — Південними Курилами. Зараз знаходяться острови під управління росіян. До речі, Курили знаходяться чи не на іншому кінці земної кулі — відстань до України близько 8 тисяч кілометрів.

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