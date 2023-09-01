Після заяв про "знищення дрона" у Москві спалахнула масштабна пожежа (фото, відео)

В аеропортах, як і раніше, триває скасування та затримка рейсів

У москві в Південно-Західному окрузі сталася сильна пожежа після інциденту з черговою дроновою атакою. При цьому в російській столиці продовжує діяти план "Килим", а в частині аеропортів скасовують та затримують рейси.

Хоча міський голова Москви сергій собянін запевняв, що безпілотник, що летів на столицю, збили й обійшлося без жертв і руйнувань, але водночас в одному з округів у небо підіймається густий дим. Про це вранці в п’ятницю, 1 вересня, повідомляє Telegram-канал NEXTA.

"У москві сильна пожежа в Південно-Західному окрузі. Кажуть, робота БПЛА. План "Килим" продовжує діяти", — йдеться у повідомленні.

Згідно із заявами собяніна, ППО нібито успішно спрацювала за повітряною ціллю, проте цей "успіх" можна помітити на фото і відео, що вже з’явилися в мережі. При цьому важливо відзначити й важливу деталь — траєкторія для запуску безпілотника досить дивна, оскільки він летів зі сходу.

Південно-Західний округ на карті

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч на 1 вересня в російському місті Псков відбулася чергова дронова атака. Системи ППО спрацювали в районі мікрорайону Хрести, де розташований аеропорт.