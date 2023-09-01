День вибухів у росії: невідомий дрон атакував місто з АЕС

Внаслідок події було пошкоджено адміністративну будівлю та житловий будинок

Ряд російських міст атакували невідомі безпілотники, у тому числі під ударом опинився і Курчатів Курської області, де знаходиться Курська АЕС. Росіяни заявляють про пошкодження на території міста.

Про цю подію у п’ятницю, 1 вересня, у своєму Telegram-каналі повідомляє губернатор Курської області роман старовійтов. За його словами, було підтверджено влучення одного БПЛА.

"Пошкоджено адміністративну будівлю та житловий будинок. На місце виїхали фахівці, вони оцінюють розміри збитків. Подробиці уточнюються", — написав він.

Пізніше губернатор заявив, що внаслідок атаки безпілотного літального апарату в Курчатові було пошкоджено нежитлову будівлю та незначно пошкоджено фасад. Спочатку він повідомляв про атаку двома дронами, але вже згодом сказав, що БПЛА був один.

"Постраждалих немає. Падіння другого БПЛА не підтверджено — проліт першого безпілотника був помилково прийнятий за ще один", — наголосив старовойтов.

Курчатов на карті

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 1 вересня було зафіксовано безпілотника, який летів на москву. За словами місцевої влади, його вдалося знищити. Проте вже невдовзі в мережі з’явилися фото та відео пожежі, яка після цього інциденту сталася в москві.