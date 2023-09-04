Боїться українських дронів: путін поставив біля своєї резиденції аж дві системи ППО (фото, мапа)

Для установок навіть створили спеціальні подіуми

У російській столиці все частіше "нічого не відбувається", а тому там почали обладнати спеціальні подіуми для зенітних систем "Панцир" просто біля резиденції кремлівського диктатора володимира путіна.

Цікаво, що сюжет із встановленням систем ППО показали самі російські пропагандисти на одному з найбільших телеканалів. Тим часом журналісти Радіо Свобода змогли визначити місце, де їх розгорнули.

У повідомленні наголошується, що ці "Панцирі" бачили на супутникових знімках ще у січні, проте тепер для них спорудили спеціальні подіуми, на яких вони зможуть височіти над навколишньою місцевістю. При цьому саму локацію обнесли високим парканом.

Згідно з інформацією видання, знята локація знаходиться на межі москви та московської області біля селища Заріччя (55°43’10.9"N 37°03’18.5"E). Зазначається, що це менш ніж за 10 кілометрів від резиденції путіна в Ново-Огарьово (біля селища Усово).

Розташування "Панцирів"

Розташування ППО та розташування резиденції путіна

Ідентифікація розташування систем ППО

Варто зазначити, що заявлена дальність ураження цілей для ЗГРК "Панцир С1" становить 18 кілометрів, тобто можна припустити, що ці комплекси розгорнуті там саме для захисту путінської резиденції.

Як повідомлялося раніше, територія росії останнім часом все частіше зазнає ударів невідомих безпілотників, частина з яких вибухає безпосередньо у столиці. Наприклад, 1 вересня після такого інциденту в місті сталася масштабна пожежа.