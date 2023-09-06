У росії визнали пошкодження трьох Ту-22М3 на аеродромі "Дягілєво": працював український "Стриж"

Йдеться як мінімум про два епізоди, але їх значно більше

Силові структури росії визнали успіх українських БПЛА, який намагалося приховати російське міноборони. Йдеться про інцидент, коли український безпілотник Ту-141 "Стриж" не лише долетів до аеродрому "Дягілєво" в рф, а й зумів завдати там масштабних збитків.

Як пише Defense Express, російські пропагандистські ЗМІ заявляють, що Слідчий комітет рф на підставі даних від ФСБ та міноборони росії оголосив у міжнародний розшук полковника Сергія Бурденюка. Він — командир полку дистанційно керованих безпілотних літальних апаратів.

Окупанти інкримінують полковнику Бурденюку організацію кількох "незаконних вторгнень" безпілотників у повітряний простір росії, внаслідок чого "постраждали" стратегічні бомбардувальники та російські військовослужбовці. Перераховуючи епізоди подібних атак, російські силовики та пропагандисти фактично визнають успіхи українських БПЛА, які раніше намагалося заперечувати міноборони рф.

Так, росіяни заявляють, що 7 жовтня 2022 року український безпілотник UJ-22 Airborne, споряджений уламково-фугасною БЗ, долетів до російського аеродрому "Шайківка" і на висоті всього 10 метрів над стоянкою бомбардувальників зробив успішний під бомбардувальників. Лише випадковість урятувала бомбардувальники від пошкоджень.

Далі окупанти зазначають, що 5 грудня 2022 року Україна використовувала радянський безпілотник Ту-141 "Стриж", перероблений у дрон-камікадзе. Він долетів до аеродрому "Дягілєво" і завдав масштабних збитків. Російські силовики нарікають, що в результаті цієї атаки було пошкоджено одразу три бомбардувальники Ту-22М3, одна ракета Х-32, дві будівлі інженерно-авіаційних служб ескадрилій і два автомобілі. Крім того, загинули троє окупантів, ще семеро отримали поранення. Пропагандисти зазначають, що це далеко не всі епізоди успішних атак українських безпілотників з військових об’єктів росії.

Раніше "Телеграф" розповідав, що на початку літа Україна вперше застосувала власну БПЛА на відстань 1000 кілометрів. Але, як виявилось, наша оборонка зараз розробляє далеко не одну модель такої зброї.