суворікін міг отримати нову посаду: у путіна це тримають у секреті

Кремлівські ЗМІ про призначення поки що мовчать

російський генерал Сергій Суровікін після звільнення з посади голови Повітряно-космічними силами (ВКС) росії отримав нову посаду. Його призначили керівником Координаційного комітету з питань протиповітряної оборони при Раді Міністрів оборони СНД.

Про це йдеться у звіті ISW. Аналітики посилаються на інформацію від маловідомих російських ЗМІ, а значить говорити про призначення як факт — поки що передчасно.

За даними джерела, за кандидатуру суровікіна нібито проголосували одноголосно всі члени Ради міністрів оборони СНД. Очікується, що на новій посаді скандальний генерал керуватиме наглядом та роботою об’єднаної системою ППО країн-учасниць СНД.

Аналітики звернули увагу на той факт, що жодне кремлівське ЗМІ не повідомило про таке призначення. Там намагаються зовсім не згадувати ім’я суровікіна після того, як його звільнили з минулої посади.

Нагадаємо, що суровікіна звільнили 22 серпня рішенням диктатора володимира путіна. ЗМІ писали, що генерала нібито затримали за те, що мав зв’язки з ПВК "Вагнера". 5 вересня стало відомо, що він вийшов на волю. Це сталося після загибелі ватажка найманців євгена пригожина.