ЗСУ знищують найважливішу зброю росіян: новий рекорд втрат росії
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Втрати ворога вражають
Протягом тижня з 4 до 10 вересня українські військові знищили 228 артилерійських систем ворога. Це найкращий показник з початку війни.
Відповідну статистику навів ресурс russian-casualties.in.ua. У середньому з початку війни за тиждень наші військові знищували 72 артилерійські системи супротивника.
Крім того, протягом минулого тижня в Україні знищили 147 безпілотників, що стало другим найкращим показником з початку повномасштабного вторгнення.
Статистика втрат у техніці за тиждень. У дужках зазначено середнє значення з початку війни:
- танки: 80 (56)
- ББМ: 104 (108)
- артсистеми: 228 (72)
- РСЗВ: 19 (9)
- кошти ППО: 9 (6)
- літаки: 0 (4)
- гелікоптери: 0 (4)
- БПЛА: 147 (57)
- ракети: 8 (18)
- автотехніка: 221 (103)
- спецтехніка: 30 (11)
По графіках видно, що минулий рекорд кількості знищених артсистем був встановлений у червні 2023 року.
Щодо БПЛА, то найбільше безпілотників збили у травні — понад 200 за тиждень.
Раніше "Телеграф" писав про те, що є дві артустановки ворога, які мають реальну загрозу для ЗСУ. За словами експерта, це один із найважливіших засобів окупанта у протистоянні з нашими військовими.