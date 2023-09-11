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ЗСУ знищують найважливішу зброю росіян: новий рекорд втрат росії

Автор
Максим Яценко Максим Яценко
Дата публікації
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Наші захисники не залишають шансів окупантам Новина оновлена 11 вересня 2023, 10:30
Наші захисники не залишають шансів окупантам. Фото росЗМІ

Втрати ворога вражають

Протягом тижня з 4 до 10 вересня українські військові знищили 228 артилерійських систем ворога. Це найкращий показник з початку війни.

Відповідну статистику навів ресурс russian-casualties.in.ua. У середньому з початку війни за тиждень наші військові знищували 72 артилерійські системи супротивника.

Крім того, протягом минулого тижня в Україні знищили 147 безпілотників, що стало другим найкращим показником з початку повномасштабного вторгнення.

Статистика втрат у техніці за тиждень. У дужках зазначено середнє значення з початку війни:

  • танки: 80 (56)
  • ББМ: 104 (108)
  • артсистеми: 228 (72)
  • РСЗВ: 19 (9)
  • кошти ППО: 9 (6)
  • літаки: 0 (4)
  • гелікоптери: 0 (4)
  • БПЛА: 147 (57)
  • ракети: 8 (18)
  • автотехніка: 221 (103)
  • спецтехніка: 30 (11)

По графіках видно, що минулий рекорд кількості знищених артсистем був встановлений у червні 2023 року.

Щодо БПЛА, то найбільше безпілотників збили у травні — понад 200 за тиждень.

Раніше "Телеграф" писав про те, що є дві артустановки ворога, які мають реальну загрозу для ЗСУ. За словами експерта, це один із найважливіших засобів окупанта у протистоянні з нашими військовими.

Теги:
#Україна #Росія #Техніка #ЗСУ