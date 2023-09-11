ЗСУ знищують найважливішу зброю росіян: новий рекорд втрат росії

Втрати ворога вражають

Протягом тижня з 4 до 10 вересня українські військові знищили 228 артилерійських систем ворога. Це найкращий показник з початку війни.

Відповідну статистику навів ресурс russian-casualties.in.ua. У середньому з початку війни за тиждень наші військові знищували 72 артилерійські системи супротивника.

Крім того, протягом минулого тижня в Україні знищили 147 безпілотників, що стало другим найкращим показником з початку повномасштабного вторгнення.

Статистика втрат у техніці за тиждень. У дужках зазначено середнє значення з початку війни:

танки: 80 (56)

ББМ: 104 (108)

артсистеми: 228 (72)

РСЗВ: 19 (9)

кошти ППО: 9 (6)

літаки: 0 (4)

гелікоптери: 0 (4)

БПЛА: 147 (57)

ракети: 8 (18)

автотехніка: 221 (103)

спецтехніка: 30 (11)

По графіках видно, що минулий рекорд кількості знищених артсистем був встановлений у червні 2023 року.

Щодо БПЛА, то найбільше безпілотників збили у травні — понад 200 за тиждень.

Раніше "Телеграф" писав про те, що є дві артустановки ворога, які мають реальну загрозу для ЗСУ. За словами експерта, це один із найважливіших засобів окупанта у протистоянні з нашими військовими.