Україні загрожує темна та холодна зима: ЗМІ дізналися тривожні новини про виробництво ракет у рф

Менш ніж за рік війни росія відновила постачання критично важливих компонентів через інші країни

Незважаючи на західні санкції, росія змогла наростити виробництво ракет. Нині воно навіть перевищує довоєнний рівень.

Про це повідомляє The New York Times із посиланням на слова офіційних осіб США, Європи та України. Зазначається, що внаслідок нарощування виробництва ракет росією Україні загрожує посилення атак у найближчі місяці.

За оцінками американських чиновників, внаслідок санкцій рф різко уповільнила виробництво ракет та іншого озброєння щонайменше на шість місяців. Проте вже до кінця 2022 року військово-промислове виробництво росії знову почало набирати обертів.

росії вдалося знайти спосіб обходити обмеження — контрабандою ключові компоненти переправляються в треті країни, з яких їх легше доставити у рф. Менш ніж за рік війни росія відновила постачання критично важливих компонентів через такі країни, як Вірменія та Туреччина.

Співрозмовники видання побоюються, що збільшення запасів ракет у росії може означати особливо темну та холодну зиму для громадян України. Водночас у рф вже немає таких величезних запасів ракет, як на початку її повномасштабного вторгнення в Україну. Однак деяких їх видів (наприклад, крилатих ракет повітряного базування Х-55) зараз на складах більше, ніж на початку війни.

Американські чиновники заявили, що вони можуть уповільнити, але не зупинити контрабанду росією деталей, необхідних для виробництва ракет. Зараз у США та Євросоюзу є спільний перелік з 38 різних категорій продуктів, експорт яких в рф обмежений. Американські офіційні особи заявили, що дев’ять із 38, в основному мікроелектроніка, яка використовується в ракетах і дронах, є найбільш пріоритетними для недопущення ввезення до росії.

Разом з тим, за словами американських чиновників, хоча москва досягла успіхів у контрабанді процесорів і плат, вона стикається з нестачею ракетного палива та основних вибухових речовин — компонентів, які важче незаконно переправити. Цей дефіцит, ймовірно, стримуватиме подальше посилення виробництва боєприпасів, ракет та бомб у росії.

Як повідомляв "Телеграф", спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат висунув кілька сценаріїв, як росія може обстрілювати Україну восени. Вона не обмежиться одними ракетами.