Окупант дуже поспішав повернутися на війну

Хоча прості росіяни не припиняють підтримувати так звану "СВО" (війну в Україні), але до її учасників ставляться, м’яко кажучи, без поваги. У Єкатеринбурзі одного з них побили на смерть.

Про це пишуть РосЗМІ. Дмитро Терзі приїхав із окупованого Луганська на похорон брата.

За словами сестри, хоч у росіянина залишалося ще кілька днів відпустки після похорону, він поспішав повернутися на війну. Після зустрічі з племінниками жінка відвезла його до військової частини.

Що було далі невідомо, але в ніч на 11 вересня окупант чомусь "заснув на лавці". Там його побили кілька людей, довкола були сліди крові. Його забрала "швидка", лікарі діагностували у Терзі розрив селезінки, переломи ребер, також було проткнуто легеню. Наступного дня учасник так званої "СВО" помер у реанімації.

У довідці про його смерть сказано, що окупант помер через ускладнення кількох травм, зокрема травми селезінки, а також "травми, викликаної тупим предметом з невизначеними намірами, в неуточненому місці". Підозрюваного у його побитті затримали.

Як розповідав "Телеграф", у росії з почестями поховали злочинця, який жорстоко вбив власну матір. У колонії його завербував "Вагнер", на війні в Україні його було ліквідовано. У некролозі вбивця названий "героєм", "творчою особистістю", і "людиною з добрим серцем".