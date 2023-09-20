В росії розбився ще один винищувач: всі подробиці

Причина аварії поки що не називається

В росії зазнав катастрофи черговий військовий літак. Екіпаж нібито встиг катапультуватись.

Про це повідомляють російські пропагандисти. Йдеться про винищувач-бомбардувальник Су-34. За даними ЗМІ, інцидент стався у Воронезькій області. Інформацію про це підтвердило Міністерство оборони країни-агресора.

Стверджується, що військовий борт виконував учбово-тренувальний політ. Двом членам екіпажу довелося катапультуватись. Їх нібито вже евакуювали. Причина аварії поки що не називається.

Варто зазначити, що, за даними з відкритих джерел, вартість одного літака Су-34 становить близько 36 мільйонів доларів. А якщо це була модифікація Су-34М - близько 50 мільйонів. Перед початком повномасштабного вторгнення таких літальних апаратів у рф було 147 одиниць.

Су-34 обладнаний гарматою калібру 30 мм ГШ-301 і має 12 точок підвіски. Бойове навантаження – 8000 кілограмів різного озброєння на зовнішній підвісці. Бомбардувальник обладнаний потужною системою радіолокації, яка здатна розрізнити гусеничну бронетехніку на відстані до 75 кілометрів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 12 вересня у Волгоградській області розбився тактичний бомбардувальник Су-24.