У Карабаху вбили замкомандувача "миротворчих" сил рф: реакція росії незрівнянна

Російський офіцер не дожив до свого 53-річчя три дні

Під час обстрілу в Нагірному Карабаху було ліквідовано групу з п’ятьох російських миротворців. Серед них був також заступник командувача російського "миротворчого" контингенту, капітан 1 рангу Іван Ковган.

20 вересня автомобіль миротворців зазнав обстрілу. В результаті російські військовослужбовці, які знаходилися в машині "УАЗ", загинули. Цю інформацію підтвердили у Міністерстві оборони росії.

Офіцер Північного флоту країни-агресора Андрій Лузік своєю чергою прокоментував загибель Ковгана і наголосив, що Ковган "був військовим моряком, а загинув у горах від зрадницької кулі".

За даними росЗМІ, штатна посада Івана Ковгана є замком підводними силами Північного флоту (Гаджієво). Ліквідований офіцер не дожив до свого 53-річчя три дні.

Водночас слід зазначити, що росія ніяк не прокоментувала на цю подію. Лише невелика замітка в ТГ-каналі Міноборони росії стала згадкою про те, що сталося.

Детально конфлікт між Нагірним Карабахом читайте у матеріалі "Телеграфа": "Нова війна в Карабаху завершилася: що відбувається між Азербайджаном та Вірменією (хроніка)"

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 19 вересня Азербайджан розпочав проведення антитерористичної операції у Нагірному Карабаху. Вже до вечора того ж дня стало відомо про перших постраждалих та загиблих. Через менш ніж добу Карабах капітулював. Азербайджан підтвердив домовленість.