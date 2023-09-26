"Отвєточка", і буде ще: у СБУ пояснили, за що вдарили по Курській області

Росіяни можуть на собі відчути "блекаути" та графіки відключення світла

Ранок 26 вересня в росії знову видався неспокійним — другу добу поспіль регіон атакують БПЛА. На цей раз український дрон пошкодив електропідстанцію.

Інформацію про те, що атаку було здійснено українською стороною, підтвердили в СБУ, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на власні джерела. У спецслужбі наголосили, що за атаки на енергооб’єкти України росіяни отримуватимуть "жорстку відповідь".

Відомо, що дрон скинув вибуховий пристрій на електропідстанцію в селі Снагость Коренівського району Курської області росії, що за 10 км від кордону з Україною. Місцева влада заявила, що через удар сім населених пунктів знеструмлено. У СБУ заявили, що блекаут у прикордонному селі влаштував саме їхній дрон.

У спецслужбі також наголосили, що їхні операції "виходять на новий рівень". І росіяни мають бути готовими відповідати за військові злочини своєї армії в Україні.

"Росіяни мають розуміти — якщо вони збираються й надалі атакувати українські об’єкти енергетики, то отримуватимуть на це жорстку відповідь. Наші ресурси дозволяють це зробити. Тож дуже хочеться, щоб росіяни на собі відчули, що таке "блекаут", графіки відключень та пошуки генераторів", — резюмував анонімне джерело в СБУ.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Криму знову пролунали вибухи. На півострові оголосили повітряну тривогу через загрозу ракетної атаки.