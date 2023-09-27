"Буде Велика Північ": Ексрадник путіна розмріявся про перемогу росії та незвичайний союз

Російський чиновник мріє мріє про велике майбутнє Росії

Одіозний екс-радник російського президента владислав сурков розмріявся про перемогу росії у війні з Україною. Російський політик навіть спрогнозував велике майбутнє для країни-агресора.

Докладно свої фантазії урядовець виклав у статті на порталі "Актуальні коментарі", яку взялися цитувати російські ЗМІ.

владислав сурков вважає, що перемога росії змінить не лише її, а й Захід. "З’явиться новим кроком до інтеграції Великої Півночі, де наша країна виступатиме як со-лідер глобального тріумвірату…" Буде Велика Північ — росія, США та Європа, що утворять спільний соціокультурний простір. Триєдиний північний геополітичний кластер", — заявив колишній помічник путіна.

сурков зазначив, що шанс на створення великого північного союзу було втрачено на початку нульових, коли в США не дали згоди на вступ росії до НАТО.

При цьому російський політик додав, що незабаром "США та несамостійний ЄС дозріють до "правильного світу"".

Раніше "Телеграф" писав, що президент США Джо Байден зробив важливу заяву про кінець війни в Україні. Американський лідер вважає, що владимир путін вже програв у цій битві.