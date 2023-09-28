Російські аеропорти паралізовані через кібератаки: по всій рф глобальний збій

Проблеми зберігаються вже довго

Невідомі хакери знову атакували росію. Цього разу там "поклали" імпортозаміщену систему бронювання авіаквитків "Leonardo". росіяни через це зіткнулися з великими проблемами по всій країні.

Так, за даними держкорпорації "Ростех", вранці 28 вересня хакери "з-за кордону" влаштували DDOS-атаку. Через це система припинила працювати, а це означає, що росіяни по всій країні не могли зареєструватися на літаки.

Популярний російський Telegram-канал Baza пише, що з проблемами зіткнулися відразу кілька місцевих авіакомпаній. Серед них: "Аерофлот", "Перемога" та "росія". У самих аеропортах утворилися багатометрові черги. Зареєструватись на рейси стало просто неможливо.

Згодом в корпорації Ростех повідомили, що нібито відновили працездатність системи, хоча, як повідомляє російське РБК, за словами програміста однієї з великих авіакомпаній, локальні проблеми зберігаються досі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що проукраїнські хакери поставили москву на вуха. Вони здійснили атаку на сайт московського БТІ (Бюро технічної інвентаризації), а даний ресурс зберігає дані про нерухомість, технічні паспорти, відомості про зношування, інформація про комунікації та інші документи.