У Курську область знову завітало "шоу дронів": знеструмлено кілька населених пунктів (відео)

Атаки дронів стали повсякденною реальністю для мешканців Курщини

Життя в Курській області, з території якої росіяни регулярно обстрілюють Україну, стало вкрай неспокійним — його мешканцям регулярно докучають дрони. Після 4 години ранку п’ятниці, 29 вересня, там знову пролунали вибухи.

Росіяни заявили про атаку дронів та роботу протиповітряної оборони. Губернатор Курської області Роман Старовойт написав у Telegram, що під Курськом, у слободі Бєла Бєловського району дрон скинув два вибухові пристрої на електропідстанцію. Він заявив, що це був "український безпілотник".

Район атаки на карті

"Один із трансформаторів спалахнув. Знеструмлено п’ять населених пунктів і лікарню. Пожежні розрахунки виїхали на місце. До відновлення електропостачання розпочнуть, як тільки стане безпечно", — пише Старовойт.

Для місцевих жителів вже стало звично не спати ночами та знімати "шоу дронів". Відео атаки та роботи своєї ППО вони викладають у мережу. Курська область, що межує з Україною, все частіше зазнає ударів безпілотників. Таким чином, росіяни можуть відчути малу частину з того, через що проходить Україна через їхню божевільну владу.

Як повідомляв "Телеграф", 24 вересня в Курську дрон вибухнув прямо біля місцевої адміністративної будівлі, переполошивши все місто. Ще один удар припав по місцевому нафтопереробному заводу. За обидві атаки відповідальні українські розвідники.