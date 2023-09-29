Росіяни модифікують "шахеди": у ЗСУ назвали їхню головну мету (фото)

Це говорить про дієвість санкцій

У "шахедах", якими росія обстрілює Україну, з літа фіксуються зміни у конструкції. Це може говорити про те, що росіяни намагаються налагодити їхнє масове виробництво.

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, про це на брифінгу в Military Media Center повідомив представник Центру досліджень трофейного та перспективного озброєння та військової техніки Генерального штабу ЗСУ капітан Андрій Рудик. Він зазначив, що росія здешевлює матеріали дрона-камікадзе.

"Ми не виключаємо факт того, що російська федерація, шукаючи прості технічні рішення, здешевлюючи матеріали та налагоджуючи постачання компонентів-замінників, намагається налагодити виробництво даного баражуючого боєприпасу та зробити його масовим", — зазначив офіцер.

Росіяни намагаються здешевити компоненти "шахеда"

Які зміни у конструкції дрона зафіксували аналітики Центру:

принципово відмінна бойова частину, яка тепер має начиння елементами ураження у вигляді вольфрамових кульок;

заміна країни виробника силової установки (двигун MicroPilot UAV Flight Control Systems MD550 замість Mado MD550);

модифікація корпусу (замість цільнолитого застосовується композитний фюзеляж із наповнювачем на кшталт монтажної піни);

використання нового сервоприводу KST X30-12-165;

використання блоку "Комета" російського виробництва, у системі навігації.

Разом з тим, за словами Рудика, новий Shahed 136/Герань-2 принципово не відрізняється від ранніх зразків, відмінності мають косметичний характер і пояснюються спробами росіян здешевити виробництво. Крім того, спроби такого імпортозаміщення свідчать про дієвість міжнародних санкцій.

Як повідомляв "Телеграф", БПЛА Shahed, якими росія атакує Україну, містять понад 50 європейських електричних компонентів. Серед виробників є компанії зі штаб-квартирами у Польщі, Німеччині, Нідерландах, Швейцарії, США, Канаді та Японії.