"Повна інформація засекречена, але...": британська розвідка зробила тривожну заяву щодо планів рф на війну з Україною

Країна-агресор зможе підтримувати рівень оборонних витрат

Наступного року витрати на оборону росії повинні зрости приблизно на 30% від загальних держвитрат. Ці цифри свідчать, що країна-агресор готується продовжувати бойові дії на території України.

Такі дані були зафіксовані в документах, які, ймовірно, належать Мінфіну росії. Про це повідомили у британській розвідці.

Зазначається, що росія, ймовірно, зможе підтримувати такий рівень оборонних витрат протягом усього наступного року за рахунок інших секторів економіки.

"Повна інформація про російські витрати на оборону завжди засекречена, але ці цифри свідчать про те, що росія готується до подальших років бойових дій в Україні", – кажуть у розвідці.

Також у відомстві додали, що раніше міністр оборони росії сергій шойгу заявляв, що він очікує продовження війни до 2025 року. З його словами, план дій для загарбників розробив на кілька років уперед.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що президент України Володимир Зеленський не виключає, що війна може бути завершена вже цього року. Однак на це впливатимуть одразу кілька факторів.