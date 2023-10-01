У москві боєць розмовляв українською на посту і тепер піде під суд: подробиці

Чоловіка можуть заарештувати

В росії використання української мови можуть визнати хуліганством. Саме за цією статтею судитимуть москвича, який просто розмовляв по телефону.

Про це пише популярний російський Telegram-канал Baza. За даними авторів посту, "інцидент" стався у столиці країни-агресора. Там "командир роти протидії безпілотникам" написав заяву до поліції на співробітника охорони на транспорті, який стояв на бойовому посту. Справа в тому, що заявник почув, як той розмовляв по телефону іноземною мовою.

"Вслухавшись, командир упізнав у ній українську і поспішив поскаржитися в поліцію", — йдеться у пості.

"Порушником" негайно зайнялися місцеві поліцейські і через короткий час вийшли на слід 24-річного Владислава Р. з підмосковного Дєдовська.

"В якості покарання на нього оформили адміністративний протокол за дрібне хуліганство, чоловікові загрожує штраф або адміністративний арешт на 15 діб", — пишуть автори.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в росії молодика оштрафували за сон. Йому наснився Зеленський, а він про це розповів у соціальних мережах.