Дрони влаштували блекаут у Курській області: що відомо про атаку (відео)

Дрони продовжують псувати життя російського прикордоння

Життя росіян, які здебільшого підтримують війну, яку їх країна веде проти України, стає дедалі неспокійнішим — напередодні безпілотники докучали Білгородській та Брянській областям, а тепер естафету перейняла Курська. У ніч на 5 жовтня дрони атакували там об’єкти інфраструктури.

Губернатор Курської області Роман Старовойт повідомив у Telegram, що атаковано об’єкти інфраструктури у Суджанському, Коренівському, Глушківському районах. В атаці він звинуватив Україну.

"Є відключення електрики. Аварійні бригади вже розпочали відновлення електропостачання", — пише Старовойт.

Райони, де немає електрики

Як уточнили росЗМІ, близько першої години ночі дрон скинув два вибухові пристрої на центральну електропідстанцію в місті Суджа — без електрики залишилося 14 населених пунктів. За дві години інший БПЛА скинув два вибухові пристрої на центральну підстанцію селища Глушково — в результаті без електропостачання залишилися 53 населені пункти.

Крім того, Старовойт заявив, що прикордонне місто Рильськ було обстріляне касетними боєприпасами нібито з боку України. Однак ЗСУ не б’ють по цивільних об’єктах та мирних жителях, не можна виключати, що це провокація російської сторони з метою звинуватити Україну, що повністю вписується в тактику окупантів.

За даними Старовойта, осколкові поранення середнього ступеня тяжкості отримала жінка, доставлена до лікарні. Крім того, пошкоджено будинки, господарські будівлі та автомобілі в різних частинах міста. Також знайдені боєприпаси, що не розірвалися, працюють сапери. У мережі публікують кадри частин ракети РСЗВ "Ураган", з якої обстріляли Рильськ.

Водночас саме росіяни активно використовують РСЗВ "Ураган". 4 жовтня Генштаб ЗСУ повідомив, що окупанти обстріляли з неї мирних українців.

"На щастя, снаряд РСЗВ "Ураган", який противник випустив, не розірвався. Сапери 53-го ОМБр ім. князя Володимира Мономаха прибули на місце події та оперативно прибрали наслідки обстрілів", — зазначили в Генштабі.

Як повідомляв "Телеграф", вибухи в Курській області пролунали й 29 вересня. Тоді росіяни заявили про атаку дронів та роботу протиповітряної оборони.