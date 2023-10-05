путін заявив, що "будує новий світ": свіжі заяви про війну, Україну та Захід (відео)

Російський "лідер" видав нову порцію марення

Російський диктатор володимир путін поповнив скарбничку своїх безглуздих висловлювань про війну в Україні, сказавши, що нібито перед москвою "стоїть завдання будівництва нового світу", зараз відбувається "зміна світового устрою", а росія зовсім не розпочинала війну.

У четвер, 5 жовтня, володимир путін бере участь у пленарній сесії XX Щорічного засідання Міжнародного дискусійного клубу "Валдай". У ході своєї промови він встиг відзначитись новими абсурдними промовами, у тому числі й про "новий світ".

"На таких визначальних етапах роль і відповідальність таких як ви, шановні колеги, інтелектуалів, надзвичайно велика. За роки роботи клубу й у світі, і в нашій країні, як щойно було сказано, відбулися серйозні, якщо не сказати величезні, колосальні зміни" — сказав він.

Також російський "лідер" зазначив, що нібито росія здатна зробити величезний внесок у новий світоустрій.

"Нам є що запропонувати нашим друзям, партнерам. На жаль, нашу готовність до конструктивної взаємодії дехто зрозумів, як покірність", — вважає путін.

Водночас війна в Україні, на думку путіна, йде не за територію. Нібито росія не має інтересу відвоювати якісь території.

"Українська криза — це не територіальний конфлікт, рф не має інтересу з погляду відвоювання будь-яких територій. росія — найбільша країна у світі, вона не шукає нових земель. Питання набагато ширше і фундаментальніше — йдеться про принципи нового світоустрою. Міцний світ встановиться тільки тоді, коли всі почуватимуться в безпеці, розуміти, що їхня думка поважається і що у світі існує рівновага, коли ніхто не здатний за власним бажанням примусити інших жити так, як це завгодно гегемону», — прозвучало від президента росії.

Не забув диктатор згадати й Захід. Він заявив, що історія Заходу — "хроніка нескінченної експансії".

"Західний вплив у світі — це величезна фінансова піраміда. Йому весь час потрібне нове "паливо" для підтримки себе самого. Природні, технологічні та людські ресурси, що належать іншим. Тому Захід не може зупинитися і не збирався цього робити. Наші аргументи, умовляння, заклики до розуму, пропозиції просто ігнорувалися. Я вже говорив нашим союзникам, партнерам. Був момент, коли ваш покірний слуга просто висловив припущення "А може бути нам і НАТО вступити? Але ні. НАТО така країна не потрібна", — сказав путін.

Одне з не менш абсурдних висловлювань під час сьогоднішнього виступу путіна було про те, що він не знає, яку цивілізацію захищає Україна.

"Я не знаю, яку цивілізацію захищають ті, хто по ту лінію фронту. Ми захищаємо свої традиції, свою культуру та своїх людей", - висловився путін.

До речі, читаючи текст із листка путін додав, що росія не розпочинала війну.

"Навпаки, ми намагаємося її закінчити. Не ми влаштовували державний переворот у Києві 2014 року", - сказав він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що поки путін мовить, що росіян нібито намагається закінчити війну, окупанти атакували Харківську область, вдаривши за місцем великого скупчення людей. В результаті загинули 49 людей і ще семеро отримали поранення.