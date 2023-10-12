Дрони атакували Бєлгород уночі: є загиблі та руйнування (фото, відео)

росіяни визнали, що були прильоти

Бєлгородську область у ніч проти 12 жовтня атакували безпілотники. Внаслідок удару загинули троє людей.

Насамперед російські ЗМІ у кращих традиціях пропагандистів повідомили про нібито роботу ППО. Через деякий час вони визнали, що дрони таки збити не вдалося.

Внаслідок атаки нібито спалахнув один із приватних будинків. Як заявив губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков, загинули двоє дорослих та дитина. Крім загиблих, є також і двоє постраждалих. Наразі чоловік та жінка перебувають у лікарні.

За уточненими даними, пожежа спалахнула в районі вулиці Приміської у самому Бєлгороді. Місцеві жителі кажуть, що уламки безпілотників упали на кілька житлових будинків.

За словами губернатора, постраждалі перебувають у вкрай тяжкому стані в реанімації.

Прогнозовано, що в росії вже звинуватили Україну в атаці. Пізніше губернатор уточнив, що при ударі БПЛА повністю зруйновано один житловий будинок, ще два будинки та три автомобілі пошкоджені.

Раніше "Телеграф" писав про те, що росіяни повідомили про нібито влучення "українського БПЛА" в колонію, де утримувалися наші полонені.