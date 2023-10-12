У російському Брянську нова "бавовна" і велика пожежа: заявляють про причетність України

Раніше влада міста вже неодноразово заявляла про атаки України

Увечері у четвер, 12 жовтня, у російському Брянську, який регулярно страждає від близькості до українського кордону, знову неспокійно. Повідомляють про вибух та пожежу.

Є повідомлення про "український безпілотник". А судячи з фото та відео з місця подій, пожежа велика.

Повідомлення про вибухи з’явилися близько 22 години, — "бавовну" чули в районі м’ясокомбінату. Влада вже офіційно заявила, що Україна є винуватцем інциденту, нібито причиною вибуху був український безпілотник.

"Безпілотний літальний апарат літакового типу нейтралізований на околиці міста Брянська силами РЕБ. При падінні безпілотника сталася детонація вибухового пристрою. Постраждалих немає", — заявляє губернатор області Олександр Богомаз.

Варто зауважити, що Брянська область межує з Україною, і від Брянська до українського кордону всього 150 кілометрів, тому там регулярно трапляються різні інциденти.

Як повідомляв "Телеграф", раніше у Брянську неодноразово чули вибухи в районі заводу "Кремній Ел", — це один з найбільших російських заводів з виробництва мікроелектроніки.