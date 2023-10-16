Російського депутата та активного прихильника війни знайшли в "окопах" турецького курорту

Чиновник, як виявилося, не завжди перебуває "на фронті"

Російський депутат дмитро саблін, який створив собі славу політика, який постійно перебуває на передовій російсько-українській війні, як виявилося, дуже любить відпочивати в країні НАТО.

Як повідомляє The Insider, у громадській сфері саблін намагається показати, що він постійно знаходиться на фронті і навіть, як він сам розповідав, уклав контракт з міноборони рф. Крім того, у своїх соцмережах він постійно пише патріотичні пости та закликає до війни проти України.

Проте журналістам вдалося з’ясувати, що 7 жовтня 2022 року він вирушив до Анталії разом зі своєю дружиною Аллою Налчею, повернулися вони 12 жовтня прямим рейсом до Москви.

Примітно, що 10 жовтня саблін оприлюднив у своєму Telegram повідомлення про те, що на Заході панують подвійні стандарти та закликав боротися проти "київського режиму".

"У системі "Сирена-Тревел" є дані про щомісячні польоти до Туреччини під час сезону як самого сабліна та його дружини, так і дочки Євгенії, невістки Анастасії та сина Георгія. При перельотах сам депутат користувався дипломатичним паспортом", — йдеться у матеріалі.

Також журналісти з’ясували, що депутату вдалося врятувати від санкцій свою яхту Bacchus Alla за мільярд рублів. Річ у тому, що він "прогуляв" голосування у держдумі щодо визнання "незалежності днр і днр" за кілька днів до вторгнення і тим самим уникнув західних санкцій та зміг евакуювати своє судно з порту Чорногорії.

Bacchus Alla

Як відомо, відпочивати за кордоном для російських чиновників та їхніх сімей не є чимось екстраординарним. Так у січні 2023 року діти путінської верхівки відпочивали у "ворожих" країнах, а наприклад, дочка Сергія Шойгу разом зі своїм чоловіком блогером Олексієм Столяровим у той період перебувала в Дубаї.