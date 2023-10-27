Невідомі дрони атакували Курську АЕС: що відомо

На Курчатов нібито направили три дрони

РосЗМІ заявили, що ввечері 26 жовтня, Курську АЕС у місті Курчатов намагалися атакувати три безпілотники. Один із них нібито вибухнув поряд зі складом ядерних відходів.

РосЗМІ пишуть, що це нібито були "безпілотники ЗСУ". Проте наші військові не б’ють по цивільних об’єктах і не вдаються до ядерних провокацій. Ядерний шантаж — стиль росії, тож інцидент може бути саме її провокацією.

Перший безпілотник було виявлено приблизно о 20:20 біля КПП адміністративного комплексу АЕС. Дрон ніс невідомий вибуховий пристрій, який не здетонував.

Близько 21:30 на території атомної електростанції – у зоні кінологічного містечка, за даними росЗМІ, впав другий безпілотник. БПЛА був перехоплений та посаджений засобами ППО і також не здетонував.

Третій БПЛА був перехоплений близько 23:40, безпілотник упав поряд зі складом ядерних відходів та вибухнув. В результаті пошкодження отримав фасад будівлі складу, ніхто не постраждав.

Важливо мати на увазі, що російська влада та ЗМІ регулярно подають спотворену інформацію. Реальна картина може відрізнятись від їхніх заяв.

Нагадаємо, росія вже не вперше звинувачує ЗСУ в обстрілі Курської АЕС, яка розташована приблизно за 110 км від кордону з Україною. Такі звинувачення лунали на початку вересня.