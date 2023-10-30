Його хвалили у рф: на Херсонському напрямку окупанти замінили командувача

Родом командуючий окупант із Донецької області

Російські окупанти змінили командувача угрупуванням військ "Дніпро" на Херсонському напрямку. Наразі цю посаду обіймає командувач повітряно-десантними військами та заступник командувача об’єднаного угруповання військ михайло теплінський.

Про це повідомляє російська пропагандистська агенція ТАСС, посилаючись на власні джерела. Раніше командувачем угрупування військ "Дніпро" на Херсонському напрямку був генерал-полковник олег макаревич.

Сам теплінський народився у селищі Моспине Донецької області. Потім у 1991 році закінчив Рязанське вище повітряно-десантне командне училище. За виконання спецзавдання біля Чеченської Республіки 1995 року указом президента росії йому було присвоєно звання героя рф.

Також теплінський має ордени та відзнаки, у тому числі "За заслуги перед Батьківщиною" IV ступеня (з мечами), Кутузова, Мужності, нагороджений медалями ордену "За заслуги перед Батьківщиною" І та ІІ ступеня (з мечами).

Водночас теплінський відповідав виведення російських військ із західного берега Дніпра у листопаді 2022 року. У росії отримав похвалу як прагматичний командир. На початку поточного року його було звільнено з посади одного з ключових російських оперативних командирів.

У квітні 2023 року британська розвідка повідомляла, що теплінський повернувся до війни в Україні. При цьому було зазначено, що він повернувся "на головну роль".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що замість звільненого генерала сергія суровікіна в росії призначили командувачем Військово-космічними силами віктора афзалова.