Новий привід для повітряних тривог? рф створила нову крилату ракету, в чому її особливість

Ракета може розміщуватися всередині фюзеляжу нових російських винищувачів.

В росії заявили про нібито створення нової крилатої ракети. Окупанти її зможуть запускати зі своїх найновіших надзвукових винищувачів Су-57, які вони раніше рідко використовували через побоювання втрат серед них.

Про це повідомляють російські пропагандисти. Судячи з їх слів, головною особливістю нової зброї буде те, що при зменшених розмірах (вміщується всередину фюзеляжу Су-57), вона матиме дальність, як у тих ракет, які росія запускає з літаків дальньої авіації. Вказано, що ракетами великої дальності авіаційного базування вважають ті, які здатні вражати ціль на відстані понад 600 кілометрів. У дальній авіації дальність зростає від 1000 до 6500 км.

Зменшення розміру, за словами пропаганди, вдалося досягти завдяки "відточеній конструкції складного крила та внутрішнього компонування, а також застосування нового малорозмірного двоконтурного турбореактивного двигуна".

Для довідки: Су-57 – це російський бойовий літак, який заявлений як винищувач п’ятого покоління, що використовує стелс-технології та передову авіоніку.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що путін запропонували вдарити по Києву космічною ракетою з вибухівкою.