Запустили безперервне виробництво: головний розвідник Естонії розповів, скільки зброї у рф

Можливості рф все ще значні

Перед повномасштабним вторгненням росії в Україну у рф було 9 тисяч танків і 36 тисяч БТР. Навіть якщо дивитися на це з точки зору того, що техніка застаріла і вони умовно з трьох одиниць можуть зробити одну, то все одно величезна кількість – 3 тисячі танків та 12 тисяч БТР.

Такі цифри назвав голова естонської розвідки Антс Ківіссельг в інтерв’ю "РБК-Україна". Крім того, у росії на той момент було 1,5 мільйона артилерійських снарядів. Наразі росіяни запустили практично безперервне виробництво снарядів на своїх заводах, тому можуть робити їх навіть більше, ніж до повномасштабної війни.

"Але це не стосується балістики, наприклад. Це так звані "дурні снаряди". Балістику вони, звичайно ж, не можуть виготовляти в таких обсягах. Але питання ще й у самих артилерійських установках. Вони намагаються їх відновлювати, але це виклик для росії", — зазначив Антс Ківісельг.

Він додав, що росія у війні проти України втратила не дуже багато винищувачів. За словами глави естонської розвідки, повітряні сили рф все ще мають багато можливостей, вони ефективні проти українських військових.

Як повідомляв "Телеграф", Китай не втручатиметься у співпрацю росії та КНДР і не перешкоджатиме нарощуванню поставок боєприпасів на потреби російської армії. Про це розповів постійний представник Китаю при ООН Чжан Цзюнь.