Росіяни намагаються повернути свою зброю, яку вони продали іншим країнам: про що йдеться

Насамперед йдеться про вертолітні двигуни

Величезні втрати на фронті змусили росію шукати альтернативні джерела для постачання озброєння, і для цього вона навіть намагається повернути раніше продану зброю з інших країн.

Як інформує The Wall Street Journal із посиланням на свої джерела, йдеться про такі країни, як Пакистан, Єгипет, Білорусь та Бразилія, куди росія продавала свою техніку.

Зокрема зазначається, що минулого року росіяни звернулися до Єгипту з проханням повернути понад сотню двигунів для гелікоптерів, яких потребує москва для продовження війни проти України. При цьому джерела видання кажуть, що президент країни погодився, а постачання швидше за все буде розпочато наступного місяця.

"Протягом року росія вела переговори з офіційними особами з Пакистану, Білорусі та Бразилії, намагаючись придбати двигуни для російських ударних та транспортних вертольотів, які її війська втратили на початку війни", — йдеться у матеріалі

При цьому видання повідомляє, що колишній офіцер російської розвідки розповів, що росія намагається таємно викупити й інше озброєння, а також пожертвувала контрактами для Індії та Вірменії. Тепер зброя, яка призначалася для продажу, йде на фронт.

У матеріалі зазначено, що росія намагається перехопити ініціативу на полі бою, проте невідомо, чи допоможе їй повернена зброя.

Як повідомлялося раніше, росія намагається знайти способи отримати зброю з інших країн і спромоглася дістати більше одного мільйона артилерійських снарядів з КНДР.