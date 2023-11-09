Вже ніхто не вірить? путін хоче почати мовчати про війну в Україні

Диктатор уже зараз думає, як зберегти місце

У своїй майбутній передвиборчій кампанії російський диктатор володимир путін всіляко уникатиме тему війни в Україні. Глава держави-агресора напевно сконцентрує увагу на інших питаннях.

Такого висновку дійшли фахівці Інституту вивчення війни (ISW), які проаналізували дані росЗМІ. Зокрема, путін може просувати теми "стабільності росії", а також у своєму стилі всіляко критикувати Захід.

Про небажання диктатора наголошувати на війні повідомляли джерела російського видання "Медуза". У новій президентській кампанії путіна хочуть представити як лідера, який нібито зробив рф "островом спокою".

Джерела звернули увагу на зростання рейтингів путіна після того, як він критикує захід. Таким чином, пропаганда може обрати саме цей напрямок, щоб допомогти диктатору здобути перемогу.

Якщо ж війна в Україні і згадуватиметься, то це робитимуть за умови великих успіхів росіян на фронті. Тему "позиційної війни" торкатися путін не буде, запевняють місцеві ЗМІ.

Місцеві аналітики дійшли висновку, що постійна згадка про тему війни в Україні не підвищила рейтинги путінської "Єдиної Росії" на виборах до Держдуми.

"Така підготовка кампанії, якщо вона відбудеться, подвоїть відмову шляху налаштувати російське суспільство на військовий стан і може збільшити інформаційні витрати, необхідні для підтримки довгострокових військових зусиль в Україні", — пишуть фахівці Інституту вивчення війни.

Нагадаємо, що незважаючи на постійні заяви росЗМІ про успіхи на фронті, найчастіше це є вигадкою. Росіяни зазнають величезних втрат на війні в Україні і вже довгий час не мають жодних просувань, тоді як ЗСУ продовжують свій контрнаступ.

Раніше Телеграф писав про те, що все більше росіян підтримують ідею завершення війни в Україні.