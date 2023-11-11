росію атакували БПЛА: під удар потрапили підприємства, які працюють на війну (фото та відео)

Росіянам було не до сну

Ніч на 11 листопада у росії видалася неспокійною – атакували невідомі безпілотники. Сильні вибухи пролунали у місті Котовськ під Тамбовом, а також у підмосковній Коломні.

Як повідомили росЗМІ, у Котовську після вибуху в одному з цехів місцевого порохового заводу сталася пожежа. Вогонь охопив 300 "квадратів" площі. Місцеві пабліки писали, що спалах відбувся після прямого влучання безпілотника у підприємство.

За словами місцевих мешканців, перед вибухом вони чули звук, схожий на мопед. Деякі заявили, що бачили БПЛА. Як вони уточнили у коментарях, пожежа охопила 5-й цех заводу. Пишуть, що він був найбільшим і там було багато пороху. Постраждалих, за попередніми даними, немає.

Водночас увечері 10 листопада вибухи пролунали в підмосковному місті Коломна. Як повідомили російські Telegram-канали з посиланням на інформацію від підписників, над містом працювала ППО, і, за попередніми даними, було збито безпілотник. При цьому вибух стався неподалік конструкторського бюро машинобудування. За попередніми даними, без жертв. На місці чергують машини поліції та бригади швидкої допомоги, пожежники поїхали.

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"Засоби ППО перехопили два українські безпілотники над територією Смоленської та Московської областей", — заявили тим часом у міноборони росії.

Як повідомляв "Телеграф", у ніч на 10 листопада безпілотники атакували окупований Крим. Постраждала казарма окупантів та два ворожі катери.