Вибух розбудив містян: у росії вночі атаковано авіазавод (відео)

Попередньо, внаслідок пригоди ніхто не постраждав

У Смоленській області росії безпілотний літальний апарат намагався атакувати авіаційний завод. У його бік летіло щонайменше два безпілотники літакового типу.

Про це у понеділок, 27 листопада, пише Telegram-канал Baza, посилаючись на власні джерела. Зазначається, що перший БПЛА був збитий приблизно о 9 годині ранку 26 листопада у Задніпровському районі.

"За пів години над Смоленськом був помічений ще один безпілотник — цього разу він був пригнічений силами РЕБ. У результаті дрон впав на дах одного з цехів заводу і вибухнув", — заявили в пабліку.

Внаслідок вибуху був пошкоджений дах та балка перекриття. Постраждалих серед працівників заводу немає.

При цьому "База" зазначає, що за останні кілька днів подібні інциденти з атакою БПЛА на Смоленський авіаційний завод сталися вже кілька разів. Так, пару днів тому дрон намагався завдати удару по території заводу, але також нібито був пригнічений силами РЕБ.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що вночі 24 листопада у тимчасово окупованому Криму відбулася масована атака БПЛА. Усього чули близько семи потужних вибухів.