Успішна атака? З’явилися подробиці удару по авіазаводу в рф

Дах одного з цехів заводу був пробитий

Нічна атака дронами на авіаційний завод у Смоленській області 27 листопада виявилася успішною. Внаслідок події там було пошкоджено два винищувачі МіГ-31.

Спочатку було відомо, що після падіння дрона дах одного з цехів був пробитий. Згодом у мережі з’явилася інформація про пошкодження російської техніки на території заводу.

"Дрон впав на дах одного з цехів заводу і вибухнув. Внаслідок вибуху було пошкоджено сам дах та балку перекриття. Постраждалих немає", — так зранку писали російські пабліки.

Варто зазначити, що пропагандистські ЗМІ жодного слова не сказали про пошкодження винищувачів. Проте вже незабаром в інших пабліках заявили про одразу двох винищувачів, які були пошкоджені.

До речі, за даними Telegram-каналу Baza, подібні інциденти з атаками дронами відбуваються вже не вперше за останні кілька днів. Нещодавно невідомий дрон вже намагався вдарити цим же заводом. Однак на той раз нібито він був пригнічений силами РЕБ.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 16 листопада мешканець Смоленська виявив перед своїм будинком безпілотник із вибухівкою. Як заявили росіяни, нібито ЗСУ вперше використали іспанські БПЛА Columba.