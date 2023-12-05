"По трупах ходять": родичі мобілізованих окупантів поскаржилися Путіну

У зверненні йдеться, що поранених змушують лікуватись в окопах

Члени сімей військовослужбовців в/ч 95411 написали звернення президенту РФ Володимиру Путіну, і попросили його розібратися із ситуацією на Авдіївському напрямку. Родичі вказують на "ознаки навмисного винищення".

Документ, адресований Путіну, підписало понад сотню людей. Про це пише портал "Важливі історії", у розпорядженні якого і виявилося це звернення.

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У листі йдеться, що їхні мобілізовані родичі вже протягом 10 місяців знаходяться лише за 700 м від Авдіївки. Вони постійно сидять під обстрілом. Ситуація погіршилась у листопаді, коли розпочалася активна фаза наступу. Тоді командування дозволило відправляти бійців із середньою тяжкістю поранень до штурмових підрозділів військовослужбовців.

"25 [листопада] у них там на місці вийшов черговий указ, щоб легкі та середні [поранені] доліковувалися вже в окопах. "ДНРівські" взагалі не шкодують: збирають залишки — і знову в штурм. Поспішають, поки [українці] у роздраті, женуть до прямої лінії [Володимира Путіна] та Нового року. Результат якийсь потрібний. Усі довкола кажуть, що візьмемо Авдіївку і далі — переговори", — розповіла дружина одного з мобілізованих.

Родичі розповіли, що військовослужбовці в/ч 95411 були направлені на територію "ДНР" ще в січні 2023 року. Їх передали під командування 1 Армійського корпусу самопроголошеної республіки. Але самі військовослужбовці не підписували жодних документів.

Розповіли члени сімей і про жахливі умови: військових змушують лікуватися прямо в окопах, а втрати насправді настільки великі, що часом доводиться ходити по трупах.

"Ми говоримо Путіну — порахуйте особовий склад: скільки залишилося реально в наявності, а не по військових квитках, і тому, що в доповідях йде. Чоловік каже вони там по трупах ходять, ними просто все завалено", — сказала родичка одного з бійців.

У штурмових бригадах є багато чоловіків віком понад 40 років. З них одиниці були у відпустці з мобілізації.

Нагадаємо, що масований наступ на Авдіївку росіяни розпочали 10 листопада. До кінця місяця їхні воєнкори заявляли про успіхи на цьому напрямі, зокрема про захоплення "промки".

Раніше "Телеграф" опублікував фото Міноборони Британії, на яких видно, як тепер виглядає Авдіївка. Її вже прозвали містом-примарою.