Путін готується до прямої лінії: стало відомим головне питання від росіян

Усього 7% хвилюють низькі зарплати та питання про те, коли підніметься рівень життя в країні

Напередодні анонсованої щорічної "прямої лінії" з главою Кремля Володимиром Путіним виявилося, що росіян найбільше цікавить питання про те, коли та чим закінчиться війна з Україною. Це хочуть знати 21% громадян Росії.

Про це свідчать результати соцопитування "Левада-Центру". Проводили його з 23 по 29 листопада.

Так, згідно з даними центру, питання щодо війни лідирує з величезним відривом від решти. Серед варіантів на тему: "Коли буде світ?", "Коли закінчиться СВО?", "Коли переможемо?", "Що роблять, щоб закінчити цю операцію?" і "Коли закінчиться мобілізація?"

Всього лише 8% росіян хотіли б дізнатися у глави РФ про пенсії, про соціальні програми, недоступне житло, погану медицину та освіту.

Ще 7% хвилюють низькі зарплати та питання про те, коли підніметься рівень життя в країні.

Відхід російського диктатора Володимир Путін із влади хвилює лише 6% населення. А питання щодо зовнішньої політики та корупції поставили б лише 2% опитаних. Ще 4% респондентів не мають запитань до Путіна.

Опитування показало, що 10% росіян ні про що не бажають запитувати свого президента і не дивитися "пряму лінію" з ним.

Ще 20% не спромоглися сформулювати питання.

Довідка

Опитування відбувалося за репрезентативною всеросійською вибіркою міського та сільського населення кількістю 1625 осіб. Опитували росіян віком від 18 років і більше, які проживають у 137 населених пунктах, 50 суб’єктів РФ. Дослідження проводиться вдома у респондента шляхом особистого інтерв’ю.

Раніше "Телеграф" повідомив, що журнал Time заінтригував внесенням у шорт-лист номінантів на звання "Людина року 2023" президента Росії Володимира Путіна.