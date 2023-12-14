Путін назвав війну з Україною майже "громадянською": у мережі йому відповіли

Відразу російський лідер заявив, що мир настане тоді, коли буде досягнуто цілі СВО

Російський диктатор Володимир Путін назвав "громадянською" війну, яку РФ веде в Україні. Таку заяву він зробив під час прямої лінії з населенням у четвер, 14 грудня.

"Росіяни та українці — єдиний народ, зараз відбувається подоба громадянської війни", — заявив він.

Але відразу російський лідер заявив, що мир настане тоді, коли буде досягнуто цілі СВО. Він нагадав, що збирається "денацифікувати" та "демілітаризувати" Україну. А також у Кремлі все ще наполягають на нейтральному статусі.

Користувачі мережі миттєво відреагували та цю заяву російського президента: "Ну так. Громадяни воюють, а Пукін як би не до чого, він за межі правового поля"; "Який би упир він не був, велика вина все ж таки на народі, що продовжує вірити цій плешивій гадині"; "Гад брехливо-цинічний, на світанку бомбити Київ, перти по Україні танками це Громадянська війна, м*дак хворий на всю голову"; "Так і не розумію. Старий д*генерат оголосив СВО і захоплення України за 3 дні, а на другий рік війни розповідає, що ми брати і в нас громадянська війна. Санітари реально вже не впораються" і т.д.

Раніше "Телеграф" писав, що росіяни запекло штурмують Авдіївку Донецької області, намагаючись відбити місто біля ЗСУ. Володимир Путін особисто контролює бойові дії у цьому напрямі. Однак, Сили оборони України зможуть утримувати свої позиції там як мінімум, до Нового року.