"Сотні тисяч людей убив": Путін цинічно порівняв війни в Україні та Ізраїлі

Російський лідер заявив, що світ в Україні настане тоді, коли буде досягнуто мети СВО

Президент Російської Федерації Володимир Путін порівняв війну в Україні зі збройним зіткненням армії Ізраїлю та ХАМАС на Близькому Сході. Глава Кремля заявив, що у секторі Газа відбувається "катастрофа", а на українській землі нічого подібного немає.

Таку заяву зробив російський диктатор Володимир Путін у четвер, 14 грудня. Подробиці він озвучив у ході прямої лінії.

"Погляньте на спеціальну військову операцію і те, що в Газі відбувається. І відчуйте різницю. Ну, нічого подібного в Україні немає", — заявив Путін.

Путін також згадав висловлювання генерального секретаря ООН, який назвав сектор Газа "наймасштабнішим цвинтарем дітей у світі". Подібна оцінка багато про що говорить, вважає Путін.

Користувачі мережі різко відреагували на таке порівняння: "С*чий потрох плішивий!!! сотні тисяч людей убив, українські міста та села підірвали, спалив, знищив повністю. По шию, нікчемність, у крові."; "С*ка брехлива".

Російський лідер заявив, що світ в Україні настане тоді, коли буде досягнуто мети СВО. Він нагадав, що збирається "денацифікувати" та "демілітаризувати" країну. А також у Кремлі все ще наполягають на нейтральному статусі України.

Раніше "Телеграф" писав, що Володимир Путін назвав війну з Україною майже "цивільною".