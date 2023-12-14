У знищеного крейсера "Москва" знайшовся новий командир: документ показало ГУР

Він займає цю посаду тимчасово

У Росії призначили нового командира ракетного крейсера "Москва". Це відбулося через пів року після знищення судна Україною.

Відповідний витяг з наказу міністра оборони РФ Сергія Шойгу №1012 оприлюднило Головне управління розвідки Міністерства оборони України. Це документ містить гриф "для службового користування".

Документ датовано 10 вересня 2022 року. Відповідно до нього, у флагмана російського чорноморського флоту крейсера "Москва" з’явився новий командир ― Саватеев Андрій Ігорьович.

У ГУР зазначили, що "вакантну" посаду командира Саватеев обійняв як тимчасовий виконувач обов'язків.

Нагадаємо, Сили безпеки і оборони України знищили крейсер "Москва" у квітні 2022 року.