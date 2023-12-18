Вчетверо більше, ніж у Чечні: озвучені втрати російських морпіхів в Україні

Реальна кількість загиблих може бути вдвічі більшою

За майже два роки війни в Україні елітна 155-а бригада морської піхоти російських збройних сил втратила щонайменше 234 особи особового складу загиблими. При цьому їхні втрати з урахуванням тяжко поранених, загиблих та зниклих безвісти можуть перевищувати 1450 осіб, тобто до половини штатної чисельності бригади.

Бі-бі-сі спільно з виданням "Медіазону" та командою волонтерів вдалося встановити імена 234 загиблих військовослужбовців 155-ї бригади морської піхоти. Зазначається, що це вчетверо більше, ніж втрати цього підрозділу за десять років війни у Чечні.

За даними журналістів, серед загиблих — 18 офіцерів, у тому числі начальник бронетанкової служби підполковник Сергій Москвичев, чотири майори та п’ять капітанів. Зазначається, що встановлена цифра втрат в Україні включає лише тих військовослужбовців, про смерть яких повідомлялося в публікаціях чиновників Приморського краю, ЗМІ, соцмережах, і місце служби яких змогли підтвердити.

Реальна кількість загиблих "чорних беретів" 155-ї бригади може бути вдвічі вищою — тобто близько 470 осіб. Такого висновку журналісти дійшли, вивчаючи фотографії з цвинтарів у Примор’ї та сусідніх регіонах. Вони помітили, що в середньому на цвинтарях з’являються імена всіх тих, про кого повідомлялося публічно, і ще приблизно така ж кількість військових могил, про загибель яких не було згадки в ЗМІ або соцмережах. Біля кількох десятків могил стояли прапори 155-ї бригади морської піхоти, але місця служби інших загиблих не вдалося встановити, тому їх не внесли до списку втрат.

Журналісти зазначають, що кількість тяжко поранених солдатів 155-ї бригади достовірно встановити неможливо, тому за підрахунком цієї категорії вони спиралися на документи про виплати компенсацій усім пораненим, яких внаслідок каліцтва звільнено зі служби. За даними "Медіазони" та "Медузи", на кожного загиблого російського військового в ході цієї війни може припадати по 1,7-2 тяжко поранених. Отже, кількість людей, які остаточно вибули з ладу через поранення в 155-й бригаді, може становити приблизно 940 осіб.

На основі публікацій родичів у соцмережах також відомі імена 42 військовослужбовців бригади, які зникли безвісти. Це неповні дані. Отже, навіть за найбільш консервативною оцінкою втрати особового складу 155-ї бригади можуть перевищувати 1450 осіб з урахуванням загиблих, тяжко поранених та зниклих безвісти. За оцінкою західних аналітиків, на початок вторгнення чисельність 155-ї бригади становила три тисячі осіб.

155 бригада морської піхоти брала участь у боях з перших днів вторгнення в Україну. "Чорні берети" бригади зазнали суттєвих втрат під час боїв у Київській області. Українська влада звинувачувала бійців із цієї бригади у скоєнні воєнних злочинів у Бучі.

Але найбільших втрат бригада зазнала під час кількох спроб наступу на Вугледар Донецької області України, починаючи з осені 2022 року. При цьому значення має не тільки загальна кількість загиблих, а й те, хто вибув з ладу. Тільки в списку підтверджених втрат числяться: комбат, два заступники командира батальйону та 5 командирів роти. Для підготовки заміни цим фахівцям знадобиться щонайменше 7-8 років.

Серйозними втратами для бригади завершилася і попередня спроба наступу на Вугледар та сусіднє з ним село Павлівка у листопаді минулого року. Тоді кілька журналістів російських державних каналів і блогерів, які підтримують вторгнення в Україну, повідомляли, що за 4 дні наступу під Павлівкою бригада могла втратити близько 50% усієї своєї техніки та до 300 людей убитими, пораненими та зниклими безвісти.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що російський диктатор Володимир Путін практично визнав, що втрати окупаційної армії у війні проти України відповідають даним українського Генштабу і навіть трохи більше.