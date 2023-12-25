Отруїли? У РФ зліг у лікарню топ-пропагандист, який закликав вбивати українських дітей, що відомо

Пропагандист знепритомнів

Топ-пропагандист РФ Антон Красовський, який закликав вбивати українських дітей, раптово зліг до лікарні. За попередніми даними, це міг бути замах на вбивство.

Про це пише Kyiv Post. За словами самого пропагандиста, на початку тижня у нього різко скрутило живіт, почало нудити, а потім він знепритомнів. Зараз він перебуває в лікарні і "поступово приходить до тями".

Втім, як пишуть журналісти, нібито ці слова не відповідають дійсності. Посилаючись на джерела в ГУР, видання повідомляє, що стан Красовського "продовжує погіршуватися", а "ймовірно останні повідомлення в мережі писав уже не сам пропагандист".

Також у ГУР розповіли і про причини різкого погіршення самопочуття злочинця. За інформацією джерела Kyiv Post у розвідувальному управлінні, це було отруєння.

Також варто зазначити, що Красовський є досить одіозним персонажем. Він є "журналістом" (пропагандистом — Ред) та колишнім директором російського каналу Russia Today. У жовтні 2022 року, виступаючи в ефірі, Красовський закликав до геноциду українських дітей за їхні антиросійські погляди.

"Топити треба було таких в Тисині, там де пливе кача, топити цих дітей, топити. Це наш метод. От сказав, що москалі окупували — і одразу кидаєш у річку з буйною течією", — сказав тоді Красовський.

Пізніше ведучий також закликав спалювати дітей у "смерекових хатах" у Карпатах.

Коли його марення викликали широкий резонанс, навіть у пропагандистському виданні RT вирішили від нього відхреститися. А згодом у СБУ повідомили йому підозру за заклики до геноциду.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Росії знайшли мертвим колишнього українського депутата-зрадника України від ОПЗЖ Іллю Ківу.