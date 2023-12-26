У російському Єйську тривожно: у місті гуркіт, а над ним ракети (відео)

Офіційні заяви РФ вже традиційні

Вечір, 26 грудня, розпочався у російському Єйську з повітряної тривоги. У місті лунають вибухи.

Про це повідомляють місцеві паблики. Також з’являються відео з місця подій.

За їхніми даними, місцеві жителі могли чути потужний гуркіт у різних куточках свого міста. Також автори постів повідомляють про роботу ППО, що підтверджується відповідними відео. Чи успішна вона для росіян — поки що невідомо. На кадрах видно, як над містом літають ракети

Незважаючи на це місцева влада заявляє, що вибухи нібито "навчальні".

Втім, варто зазначити, що такі заяви не є неочікуваними від країни, яка назвала повне знищення свого десантного корабля з подальшим його перетворенням на невелику жменьку металобрухту "пошкодженням".

До речі, 25 грудня в Єйську також помітили сильний гуркіт, а після нього в небо піднявся дим. Місцеві не відкидали падіння літака.

Довідково: в Єйську розташований великий аеродром спільного базування. Його оператор – ВМФ РФ.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як виглядає окупована Феодосія після потужного вибуху в порту.

Також ми повідомляли, скільки великих десантних кораблів залишилося у росіян у Чорному морі після знищення "Новочеркаська". В одному з флотів суден, що вціліли, майже не залишилося.