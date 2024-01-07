У РФ знайшли "винного" у підпалі свого винищувача Су-34: це підліток (відео)

Винуватцем нібито є 16-річний уродженець Дагестану

У РФ нібито знайшли виконавця підпалу винищувача Су-34 на челябінському аеродромі Шагол. Його вже взяли під варту.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ, посилаючись на рішення суду. За його даними, винуватцем нібито є 16-річний уродженець Дагестану.

"За версією слідства, він спробував підпалити бомбардувальник СУ на військовому аеродромі Шагол у Челябінську, літак встигли оперативно згасити, підозрюваного співробітники ФСБ затримали 5 січня", — стверджують росЗМІ.

При цьому слід зазначити, що в ГУР МО України вказували, що бомбардувальник насправді згорів.

Окрім іншого проти "палія" розслідують справу про підпали на залізниці в рідному Дагестані.

Наразі вже відбулося судове засідання у справі про підпал бомбардувальника Суд відправив хлопця до СІЗО на два місяці. Йому загрожує до 20 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що днями Головне управління розвідки Міністерства оборони України підтвердило, що вночі 4 січня в Росії згорів винищувач-бомбардувальник Су-34. Розвідка також оприлюднила відео з літаком, що горить.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, у тимчасово окупованому Криму російська система ППО С-400 відстрілялася по російському винищувачу Су-35.