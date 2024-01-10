Для ударів по Україні: Іран розробив новий "Шахед" для Росії, у чому його особливості

Випробування дрону пройшли на авіабазі у центральному Ірані

Іран розробив для РФ новий ударний безпілотник Shahed-107 для його використання на війні проти України. Цей дрон описують як "вибуховий" та "розвідувальний".

Новий БПЛА оснащений технологією пошуку бойових цілей, таких як британські та американські РСЗВ, які використовують українські воїни. Про це пише Sky News, посилаючись на власні джерела.

Зазначається, що Shahed-107 відноситься до сімейства безпілотних літальних апаратів Shahed-101 з V-подібним оперенням. За розмірами цей дрон буде довжиною 2,5 метри з розмахом крил 3 метри. Є можливість запуску цього БПЛА із транспортного засобу. Радіус його дії – до 1500 км. Також дрон оснащений трансмітером для передачі відео.

"Джерело повідомило Sky News, що "кілька одиниць" спеціально розробленого дрону могли бути запропоновані Росії в рамках угоди, вартість якої оцінюється більш ніж у 2 мільйони доларів (1,6 мільйона фунтів стерлінгів)", — йдеться у матеріалі.

Іранські сили безпеки провели випробування з росіянами на авіабазі в центральному Ірані, в яких були використані Shahed-107 та Shahed-136.

У статті зазначається, що партнерство Росії та Ірану стане більш значущим після того, як країні-агресору буде поставлено іранські балістичні ракети класу "земля-земля".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Іран відновив угоди щодо ставок зброї для Росії. Вже відомо які ракети країна може передати агресору.