Лукашенко зробив дві неприємні для України заяви

Самопроголошений глава Білорусі зробив низку заявок під час відвідування військових навчань.

Невизнаний світовою спільнотою президент Білорусі Олександр Лукашенко розповів журналістам про можливість визнання його країною бойовиків т.зв. "ЛДНР", а також поділився міркуваннями щодо розміщення російської ядерної зброї.

Про це він повідомив під час відвідування навчань "Союзна рішучість 2022", які проводяться на полігоні Осиповичський неподалік Бобруйска, пише БЕЛТА.

За його словами, Білорусь може розмістити не лише ядерну зброю, а й перспективну "над’ядерну". Втім, він не став вдаватися до подробиць і пояснювати, що це взагалі таке.

Лукашенко заявив, що на такий крок його країна може піти у тому випадку, якщо "противники та суперники" зроблять "дурні кроки". Він додав, що якщо безпеці Білорусі нічого загрожувати не буде, то й такі системи озброєння не знадобляться.

Що стосується визнання так званих ЛДНР, то Лукашенко повідомив, що має намір обговорити це питання з російським президентом Володимиром Путіним і з’ясувати, як їм правильніше вчинити.

"Це буде спільне рішення", — додав він.

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Як повідомлялося раніше, Лукашенко і раніше загрожував Європі розміщенням російської ядерної зброї, однак у самій Росії після цього заявляли, що підуть на такий крок лише у випадку, якщо ядерні ракети НАТО будуть розміщені в країнах Балтії чи Україні.

Щодо визнання "незалежності" бойовиків ОРДЛО, то ця тема стала дуже популярною після 15 лютого, коли Держдума Росії прийняла відповідне звернення до Путіна.