Величезні колони військової техніки рухаються з Білорусі до України (відео)

У Білорусі помітили пересування російських військових.

Великі колони російської військової техніки у Білорусі рухаються у бік України, де українці захищають свою землю від російських окупантів.

Про це повідомив керівник Народного антикризового управління Білорусі Павло Латушко на своїй сторінці у Twitter.

Павло спочатку опублікував фото російської техніки, на якій нанесено мітку "V". Ця колона була помічена у Бресті.

Також у мережі з’явилося відео, на якому видно, як російські "Гради" їдуть із Бреста у напрямку до українського кордону до пункту пропуску Мокрани.

Ще одну колону російської армії помітили у Гомелі:

Повідомляється, що ця колона рухається у напрямку Чернігова.

Нагадаємо, 24 лютого Росія розпочала великомасштабне вторгнення на територію України. Режим Олександра Лукашенка став на бік РФ у цій війні й встиг завдати Україні удару в спину. Крім того, у Міністерстві оборони України повідомили, що з території Білорусі по Україні стріляли балістичними ракетами. При цьому Лукашенко закликав Україну виконати ультиматум президента РФ Володимира Путіна.