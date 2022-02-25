Величезні колони військової техніки рухаються з Білорусі до України (відео)
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У Білорусі помітили пересування російських військових.
Великі колони російської військової техніки у Білорусі рухаються у бік України, де українці захищають свою землю від російських окупантів.
Про це повідомив керівник Народного антикризового управління Білорусі Павло Латушко на своїй сторінці у Twitter.
Павло спочатку опублікував фото російської техніки, на якій нанесено мітку "V". Ця колона була помічена у Бресті.
Також у мережі з’явилося відео, на якому видно, як російські "Гради" їдуть із Бреста у напрямку до українського кордону до пункту пропуску Мокрани.
Ще одну колону російської армії помітили у Гомелі:
Повідомляється, що ця колона рухається у напрямку Чернігова.
Нагадаємо, 24 лютого Росія розпочала великомасштабне вторгнення на територію України. Режим Олександра Лукашенка став на бік РФ у цій війні й встиг завдати Україні удару в спину. Крім того, у Міністерстві оборони України повідомили, що з території Білорусі по Україні стріляли балістичними ракетами. При цьому Лукашенко закликав Україну виконати ультиматум президента РФ Володимира Путіна.
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