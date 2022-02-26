Готується до вторгнення? Лукашенко призвав до армії військовослужбовців запасу

Лукашенко призвав до армії зарахованих до запасу

Невизнаний міжнародним співтовариством президентом Білорусі Олександр Лукашенко, який надає підтримку російським військам у нападі на Україну, видав указ про призов офіцерів запасу на військову службу.

Відповідний указ датований ще днем вторгнення російських військ в Україну – 24 лютого.

Документом передбачено заклик у 2022 році до Збройних сил Білорусі до 150 громадян чоловічої статі віком до 27 років, які пройшли навчання за відповідними програмами підготовки офіцерів запасу на військових кафедрах або факультетах, які мають військове звання офіцера та зараховані до запасу.

При цьому у повідомленні окремо наголошується, що "заходи, передбачені указом, проводяться Збройними Силами Білорусі щорічно на плановій основі та не пов’язані з обстановкою у регіоні".

Водночас голова української парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в суботу, 26 лютого, висловив думку, що в армію Білорусі закликають усіх, хто раніше відслужив.

"Зараз у Білорусі викликають усіх, хто служив із запасів. У мене два колишні працюють їм прийшли повістки", — написав він на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук.

У зв’язку з цим Арахамія зазначив: "Виглядає як ще один фронт зверху" і висловив думку, що потрібно попередити білорусів про наслідки.

Наскільки високим є ризик вторгнення в Україну ще й білоруських військ говорити складно, проте в суботу ввечері з’явилася інформація, що з Лукашенком майже півтори години вів переговори президент Франції Емманюель Макрон.

Як повідомляє близький до адміністрації Лукашенко телеграм-канал "Пул первого", "всі питання порядку години і 20-ти хвилин розмови, що тривала, стосувалися російсько-українського конфлікту".

"Обговорили сторони позицію Білорусі та залучення до цього конфлікту.

Значна частина розмови була приділена обговоренню майбутнього Європи та місця Білорусі у цьому світоустрої, говорили також і про взаємини Білорусі та Росії.

Ще одна тема стосувалася озброєнь, зокрема йшлося про ядерну зброю та можливе розміщення її в Білорусі. У відповідь на це питання президент Білорусі відреагував зауваженням: "фейк", зазначивши, що "якщо народ Білорусі не душитимуть, не тільки про ядерну — і про звичайну зброю не може бути мови".

У розрізі обговорення питання переговорів про мир Олександр Лукашенко висловив свою позицію "у будь-який час, у будь-якому місці — у Білорусі", — йдеться у повідомленні.

В даний час ще немає інформації про цю розмову від Єлисейського палацу, отже, які меседжі хотів донести Макрон до Лукашенка, залишається невідомим.

Як повідомлялося, відразу після початку російського вторгнення в Україну Білорусь припинила відвантаження палива в Україну.