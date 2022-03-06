Начальник Генштабу Білорусі подав у відставку? Журналіст показав документ

Достовірність інформації зараз намагаються перевірити українські спецслужби

У мережі з’явився документ, який нібито доводить відставку начальника Генерального штабу ЗС Білорусі, генерал-майора Віктора Гулевича. Серед причин, які змушують його звільнитися, він вказує на нездатність укомплектувати батальйони для участі у війні з Україною.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив військовий кореспондент Андрій Цаплієнко.

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За словами журналіста, джерело, яке надало йому документ, стверджує про його справжність. Якщо це так, то білоруси мають хоч якусь можливість спиратися російському впливу. Втім, як підкреслює Цаплієнко, це слід робити набагато раніше.

"Щодо виконання Вашого наказу з приводу формування ударних батальйонних груп змушений доповісти наступне: у зв’язку з масовою відмовою брати участь у бойових діях особового складу військових частин, які повинні були бути задіяні для укомплектування вищезгаданих батальйонних груп, Збройні сили Білорусі не мають можливості укомплектувати жодну батальйонну групу", — написано у зверненні, начебто підписаним Гулевичем.

Також у документі є приписка про те, що навіть заміна командирів військових частин на нових навряд зможе змінити ситуацію.

В Україні на це відреагували дуже швидко, однак зазначають, що будь-яку подібну інформацію слід ретельно перевіряти.

За словами радника голови ОП Олексія Арестовича, цим наші спецслужби і займаються впритул. Якщо виявиться правдою, то Україна отримає додаткову впевненість у тому, що росія намагається тиснути на РБ, зокрема на військовослужбовців.

Слід зазначити, що білоруські військові однаково перебувають на території України. Так, напередодні вітчизняні захисники змогли зловити у полон десантника родом із РБ. Ця ситуація наробила чимало галасу в армії Білорусі.