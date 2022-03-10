Путін готує вбивство Лукашенка та знищення армії Білорусі – Кремль має два варіанти
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путін планує принести лукашенка в жертву
Російська влада, зокрема особисто президент країни-агресора Володимир Путін, розглядає два варіанти виходу з провальної для них військової кампанії проти України. Один із цих варіантів – "принесення в жертву" білоруського президента Олександра Лукашенка, який найближчим часом може прямо вступити у війну проти України.
Про це "Телеграфу" розповів на умовах анонімності полковник ФСБ росії, який виступає проти війни з Україною.
За словами співрозмовника видання, якщо найближчими днями на фронті не буде якихось значних успіхів, наприклад взяття великого міста України, кремль спробує вийти з конфлікту.
"Перший варіант — заморозити ситуацію на тих позиціях, на яких вона зараз. Тобто спробувати залишити за собою Херсон, Бердянськ та інші захоплені території, а також залишити війська неподалік Києва, щоб вони постійно кошмарили українську владу", — зазначив він.
Такий варіант, за словами російського силовика, не дуже надійний, оскільки Захід у цьому випадку не зніме з РФ жодних санкцій, а українська армія може будь-якої миті накопичити сили і завдати удару у відповідь.
"Тому в Кремлі розглядають і інший варіант. Найближчим часом Путін змушує Лукашенка кинути в бій на українському фронті білоруську армію. Вона відтягує на себе частину уваги ЗСУ, але у підсумку, швидше за все, зазнає поразки. Ми бачимо, як воюють ЗСУ, тому жертви серед білоруських військових будуть, швидше за все, просто кошмарними... А після цього відбувається вбивство лукашенка. путін каже Заходу: дивіться, більше немає найстарішого диктатора Європи, прийміть цю жертву і давайте повертатися до нормальних відносин. Або звинувачує у вбивстві українців і виправдовує цим те, що його війська залишаються на українській території. Є ще сценарії, але смерть лукашенка буде в них центральною", — розповів фсбшник.
За його словами, є два варіанти вбивства – отруєння чи ліквідація Лукашенка спецназом. Імовірність самого вбивства він оцінив як дуже високу.
"Я б на місці Лукашенка зараз рідше спілкувався з президентом Росії і задумався про посилення своєї охорони. А також про те, як би не втратити свою армію після її вторгнення на українську територію", — каже російський силовик.
За його словами, Лукашенко має шанс врятуватися, якщо він зуміє швидко налагодити контакт із Заходом, відмовившись від введення військ в Україну і вставляючи при цьому палиці в колеса армії Путіна. "У такому разі хтось із європейських лідерів може надати йому гарантії безпеки. У будь-якому іншому сценарії Лукашенко приречений", — наголосив полковник ФСБ.
Зазначимо, 19 березня усі білоруські дипломати покинули Україну. При цьому виїзд посла Білорусі супроводжувався ефектним жестом прикордонників – дипломату передали "30 срібників" за зраду.
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