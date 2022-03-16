Допомога Україні: білоруси почали знищувати своє залізничне обладнання

Тепер робота залізничного транспорту на одній з ділянок тимчасово призупинена

У Білорусі на перегоні "Фариново-Загаття" залізничники знищили релейну шафу СЦБ (комплекс технічних засобів, за допомогою яких забезпечується необхідна пропускна спроможність ділянок залізниць та безпечний рух поїздів.)

Вказану інформацію у середу, 16 березня, повідомив голова АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишін, — передає "Україна 24".

Білоруси знищують залізничне обладнання на перегоні Фариново-Загаття

Також зазначається, що вночі 16 березня близько опівночі на території Вітебського відділення білоруської залізниці працівники спалили релейну шафу СЦБ унаслідок чого світлофори та стрілочні переведення на вказаній ділянці перейшли у несправний стан.

"Я вдячний білоруським залізничникам за те, що ви робите", – написав слова вдячності білорусам Камишин.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на українських коліях перебувають приблизно 15 тисяч вагонів, які належать 250 російським компаніям, тож керівництво "Укрзалізниці", згідно з чинним українським законодавством, вирішило привласнити вагони рф і запустити їх в роботу задля подальшого розвитку української економіки.