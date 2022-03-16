Допомога Україні: білоруси почали знищувати своє залізничне обладнання
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Тепер робота залізничного транспорту на одній з ділянок тимчасово призупинена
У Білорусі на перегоні "Фариново-Загаття" залізничники знищили релейну шафу СЦБ (комплекс технічних засобів, за допомогою яких забезпечується необхідна пропускна спроможність ділянок залізниць та безпечний рух поїздів.)
Вказану інформацію у середу, 16 березня, повідомив голова АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишін, — передає "Україна 24".
Також зазначається, що вночі 16 березня близько опівночі на території Вітебського відділення білоруської залізниці працівники спалили релейну шафу СЦБ унаслідок чого світлофори та стрілочні переведення на вказаній ділянці перейшли у несправний стан.
"Я вдячний білоруським залізничникам за те, що ви робите", – написав слова вдячності білорусам Камишин.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що на українських коліях перебувають приблизно 15 тисяч вагонів, які належать 250 російським компаніям, тож керівництво "Укрзалізниці", згідно з чинним українським законодавством, вирішило привласнити вагони рф і запустити їх в роботу задля подальшого розвитку української економіки.
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