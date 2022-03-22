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Скупчення білоруських військ на кордоні з Україною показали із космосу

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
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Автор
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Білоруські військові Новина оновлена 22 березня 2022, 20:01
Білоруські військові

Білорусь стягує десятки одиниць військової техніки до кордонів.

З'являється все більше доказів того, що Білорусь готується до вторгнення в Україну на боці росіян. На білорусько-українському кордоні зафіксували накопичення наступальних озброєнь.

Супутникове фото опублікувала компанія Maxar.

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На фото із супутника територія Гомельської області Білорусі неподалік білорусько-російського кордону. На кадрі помітно десятки одиниць військової техніки. Цілком ймовірно, що білоруси накопичують наступальне озброєння.

Супутниковий знімок компанії Maxar
Супутниковий знімок компанії Maxar

Нагадаємо, що у Службі безпеки України припускають, що Білорусь готує до наступу на Україну близько 15 тисяч військовослужбовців, яких планують перекидати у три хвилі.

Також ми писали, що в українському Генштабі знають про можливе вторгнення військ Білорусі з Волинського напрямку та готові їх "гідно зустріти". Ризик вторгнення оцінюється як високий. Раніше повідомлялося, що білоруси розпочали партизанську війну за Україну.

Як повідомляв "Телеграф", білоруський журналіст розповідав, чому не варто боятися армії Білорусі.

Теги:
#Україна #Росія #Білорусь #Війна #Техніка #Кордони
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